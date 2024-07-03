الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يغير تصاعد اليمين من سياسات الدول الأوروبية؟.. محلل سياسى يُجيب

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

علّق ماسيج باولفسكي، الخبير والمحلل السياسي في معهد أوروبا الجديدة، على تحقيق اليمين الشعبوي تقدمًا كبيرًا في الانتخابات الأوروبية خصوصًا في دولتين كفرنسا وألمانيا الداعمتين بشكل أساسي ورئيسي لأوكرانيا. 

 

وقال باولفسكي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اليمين الشعبوي لديه الكثير من المعتقدات التي هي لصالح روسيا وأصبحت الآن لديه شعبية في أوروبا.

 

وأوضح، أن هناك الكثير من الأمور التي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار ومنها أن وجود اليمين الشعبوي في ألمانيا لن يغير السياسات الألمانية رأسًا على عاقب، كما أنه في فرنسا فإن حزب اليمين لا أظن أنه سيغير من السياسات.

 

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش الانتخابات الأوروبية اليمين الشعبوي اوروبا فرنسا روسيا المانيا أوكرانيا

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