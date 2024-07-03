هل يغير تصاعد اليمين من سياسات الدول الأوروبية؟.. محلل سياسى يُجيب

علّق ماسيج باولفسكي، الخبير والمحلل السياسي في معهد أوروبا الجديدة، على تحقيق اليمين الشعبوي تقدمًا كبيرًا في الانتخابات الأوروبية خصوصًا في دولتين كفرنسا وألمانيا الداعمتين بشكل أساسي ورئيسي لأوكرانيا.

وقال باولفسكي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اليمين الشعبوي لديه الكثير من المعتقدات التي هي لصالح روسيا وأصبحت الآن لديه شعبية في أوروبا.

وأوضح، أن هناك الكثير من الأمور التي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار ومنها أن وجود اليمين الشعبوي في ألمانيا لن يغير السياسات الألمانية رأسًا على عاقب، كما أنه في فرنسا فإن حزب اليمين لا أظن أنه سيغير من السياسات.