الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استهدفته إسرائيل فى جنوب لبنان.. من هو أبوعلى ناصر؟

بيان حزب الله لنعى
بيان حزب الله لنعى محمد نعمة ناصر

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، قائد وحدة عزيز في حزب الله محمد نعمة ناصر (أبوعلي ناصر) وهو ثاني قيادي كبير يُقتل بعد مقتل قائد وحدة النصر.

من هو أبوعلي ناصر؟

يعد من أبرز قيادات حزب الله، إذ يقود وحدة عزيز في "حزب الله"، ويلقب بـ"الحاج أبونعمة"، ومن مواليد عام 1965 من بلدة حداثا في جنوب لبنان.

حزب الله ينعي أبوعلى ناصر

ونعى حزب الله أبوعلي ناصر، وقال في بيان له: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد محمد نعمة ناصر "الحاج أبونعمة" مواليد عام 1965 من بلدة حداثا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

كما نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "ناصر"، قائلة: "نفتخر ونعتز بما قدمه الشهيد الحاج أبونعمة من دور بارز ومؤثر في دعم المقاومة الفلسطينية ومجاهدي سرايا القدس".

غارة إسرائيلية تستهدف مناطق حيوية لحزب الله

أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، بأن قائدًا ميدانيًا بارزًا في حزب الله اللبناني، قُتل في الضربة الإسرائيلية خارج مدينة صور بجنوب لبنان، بحسب رويترز.

المراسل العسكري لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إيمانويل فابيان، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي  أن الشخص المتوفى هو أبوعلي ناصر، رئيس وحدة عزيز التابعة لحزب الله، والمسئولة عن المنطقة الشرقية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 400 شخص داخل لبنان منذ السابع من أكتوبر، من بينهم ما لا يقل عن 80 مدنيًا، ونزح عشرات الآلاف من منازلهم في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.

غارة اسرائيلية حزب الله مقتل قائد الحاج أبو نعمة وحدة النصر

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