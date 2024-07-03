"الوطنية للتدريب" تهنئ خريجيها بتوليهم مناصب فى التشكيل الحكومى الجديد
هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتولي خريجي الأكاديمية العديد من المناصب في التشكيل الجديد للحكومة.
وقالت: "تفخر الأكاديمية الوطنية للتدريب بخريجيها الذين تم تكليفهم في العديد من المناصب في التشكيل الجديد لحكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد أن أدوا اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنين لهم جميعًا التوفيق في مهام عملهم القادمة لصياغة مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة".
كانت قد هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، رئيس مجلس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولي، والوزراء والمحافظين ونوابهم، بعد أداء اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنين لهم جميعًا التوفيق في المرحلة القادمة في سبيل تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.