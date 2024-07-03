الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: على الحكومة الجديدة طمأنة المصريين بضبط الأسعار

حسن عمار
حسن عمار

قال حسن عمار، عضو مجلس النواب إن حلف اليمين للوزراء الجدد، بعد الكشف عن القائمة الكاملة للحقائب الوزارية التي شهدت تعديلًا كاملًا وجذريًا، جاء في توقيت دقيق للغاية بالتزامن مع ظروف اقتصادية وتحديات خارجية، في ظل اشتعال الصراع في دول الجوار، الأمر الذي ضاعف التحديات أمام الحكومة، خاصة بعد اندلاع الحرب على غزة واشتعال الوضع في السودان، مما يعرض الأمن القومي المصري إلى الخطر.

وأضاف عمار أن الحكومة الجديدة ستكون في مهمة صعبة تشمل احتواء الأزمة الاقتصادية في الداخل بجانب العمل على حماية الأمن القومي من خلال التحركات الدبلوماسية المصرية لحلحلة الصراعات الراهنة بالمحافل الدولية، خاصة أن الحل السياسي سيجنب المنطقة الكثير من الصراعات المحتملة، لذا فإن وزارة الخارجية ستكون أمام هذا التحدي بعد تفاقم العديد من الأزمات على الصعيدين الدولي والإقليمي.

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وأوضح عضو النواب أن التشكيل الوزاري الجديد استند على معايير دقيقة لانتقاء الوزراء ذي خبرة وكفاءة قادرة على إدارة الأزمة والعبور منها بأقل خسائر، لكن يظل المواطن البسيط لم يشغله سوى رغيف الخبز وتوفير حياة كريمة لأسرته، لذا؛ يقع على الحكومة مهمة صعبة تتمثل في طمأنة المصريين من خلال مكافحة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، لتكون في متناول المستهلك وتوفير المواد الغذائية في السلاسل التجارية بسعر مناسب دون أن يتعرض المواطن للاستغلال من قبل بعض التجار.

وأكد عمار أهمية أن تملك الحكومة روحًا جديدة تقوم على المصارحة والشفافية مع المواطن، من خلال بناء جسور الثقة، التي تهدف إلى تحقيق التفاعل مع المواطن والاستجابة له في كل الشكاوى التي يعاني منها في حياته اليومية، لذا لا بد أن يكون المواطن في المقام الأول لدى الحكومة الجديدة حتى يشعر بتغير ملموس على أرض الواقع، مع ضرورة القضاء على ظاهرة العمل في جزر منعزلة بين الوزارات وهو ما يتسبب في عدم تحقيق خطة التنمية والعمران الذي نسعى استكماله خلال تلك المرحلة.

النائب حسن عمار مجلس النواب حلف اليمين ظروف اقتصادية تحديات خارجية

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