برلمانى: الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات والشارع يعقد عليها الآمال

أكد خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات خلال المرحلة القادمة، والشارع المصري يعقد عليها آمالًا كبيرة.

وأوضح بدوي أنه على ثقة كبيرة فى هذه الحكومة، وأنها قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات، لأنها تضم خبرات وكفاءات قادرة على إدارة الملفات لتحقيق طموحات الشارع المصرى ومواجهة التحديات القائمة، لافتًا إلى أن الوزراء الجديدة فى الحكومة هى أسماء كبيرة ولها تاريخ طويل كما أنها تحظى بكثير من الاحترام ولديها خبرات كبيرة، كل فى مجاله.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الجميع يدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية فى الفترة الحالية، وهي تحديات محلية وأيضًا إقليمية وعالمية، نظرًا للظروف المحيطة بالدولة المصرية والصراعات الدائرة فى المنطقة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الكثير من دول العالم منذ أكثر من عامين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف النائب خالد بدوي أن الفترة الراهنة تتطلب العمل الشاق على الأرض لمواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على محددات الأمن القومى، واستمرار بناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة له.