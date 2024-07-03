الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شكري نجيب في الهجوم.. تشكيل فاركو لمواجهة الزمالك في الدوري

فاركو
فاركو

أعلن أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة فاركو والزمالك بدوري نايل

ويستضيف فاركو نظيره الزمالك، بعد قليل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل فاركو لمواجهة الزمالك بدوري نايل:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين السيد - أحمد عوض - جابر كامل.

خط الوسط: محمود جهاد – محمود عماد – محمد عز - عمرو ناصر.

خط الهجوم: شكري نجيب – سيف تيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد نديم ورامي صبري، وأحمد جمال ووليد مصطفى، وأحمد البحراوي وعمرو جمال، وعزمي غوما ومحمد بانجورا، ومصطفى حمادة.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو والزمالك بدوري نايل

تنقل مباراة فاركو والزمالك، على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورت 1، مع أستوديو تحليلي، يقدمه الإعلامي تامر صقر، رفقة الكباتن حازم إمام وأحمد حسن، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة مؤمن حسن، والثنائي صلاح عقدة وأسامة عقدة مراسلين من أرض الملعب.

طاقم حكام مباراة فاركو والزمالك

يقود مباراة فاركو والزمالك، في الجولة التاسعة والعشرون بدوري نايل، تحكيميا مصطفى الشهدي حكم ساحة، ويعاونه هاني خيري حكم مساعد أول، ومصطفى عطية حكم مساعد ثان، ومعهم حمادة القلاوي حكم رابع، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة فاركو والزمالك بدوري نايل

موقف فاركو في جدول الدوري

يحتل فاركو، المركز الخامس عشر بجدول دوري نايل، برصيد 25 نقطة، بواقع 5 انتصارات و10 تعادلات و13 هزيمة.

موقف فاركو بدوري نايل
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