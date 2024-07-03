الأونروا: 250 ألف شخص تأثروا بأمر الإخلاء الأخير فى غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين (الأونروا) إن 250 ألف شخص تأثروا بأمر الإخلاء الأخير الذي يغطي المناطق الجنوبية من القطاع، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن جميع المرضى تقريبًا في مستشفى غزة الأوروبي والمستشفى الميداني للصليب الأحمر قرروا الفرار بعد أمر الإخلاء.

تأثير الأمر على العمليات

وأفادت الوكالة، بأنه رغم عدم خضوع المستشفى الأوروبي في غزة لتعليمات الإخلاء، فإن الأمر أثر على العمليات.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "لم يبق الآن سوى ثلاثة مرضى في مستشفى غزة الأوروبي وثلاثة في المستشفى الميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أمر الإخلاء الجنوبي يغطي 117 كيلومترًا مربعًا (45 ميلًا مربعًا)، "مما يجعله أكبر أمر من نوعه منذ أكتوبر".

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في غزة، سيغريد كاج، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الحرب أدت الآن إلى نزوح 80% من سكان غزة.

وقالت "كاج" إن المساعدات لا تصل إلى غزة بشكل كافٍ، وأنه يجب إعادة فتح المعابر، خاصة إلى جنوب غزة، لتجنب وقوع كارثة إنسانية، وفق التقرير الصادر اليوم .

وقالت: "لقد انزلق المدنيون الفلسطينيون في غزة إلى هاوية من المعاناة، وتحطمت حياتهم المنزلية، وانقلبت حياتهم رأسًا على عقب". "لم تتسبب الحرب في حدوث أعمق الأزمات الإنسانية فحسب. لقد أطلق العنان لعاصفة من البؤس الإنساني".

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه وسط الحرب والحصار والنزوح الجماعي، أصيب أكثر من 150 ألف شخص بأمراض جلدية في ظل الظروف المزرية.

