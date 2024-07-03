الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبيب نفسى يحذر: "تأثير الكلمة على أولادك زى الضرب بالظبط"

الدكتور محمد المهدي
الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي

كشف الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، عما يمكن أن تسببه التروما، وما يجب أن تتجنب من الكلمات لتأثيرها علي الأطفال.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء: "لا يجوز أن يكون هناك تربية فيها ضرب بالإيد حتى لو خفيف".

وأضاف، أن هذا من الممكن أن يسبب أزمة نفسية وصدمة عصبية، ولا بد أن نتعامل بميزانين، ميزان العلم وميزان الدين. ميزان العلم عبارة عن مدرسة نفسية، ولا يوجد أي اتجاه في العلم النفسي أو الطب النفسي يؤيد فكرة الإيزاء الجسدي. 

وأشار إلى أن الإيزاء الجسدي والإيزاء النفسي والمعنوي، والصدمات من الممكن أن تأتي من أب بيضرب ابنه كتير أو أمه بتضرب ابنتها وكذلك الإهانة اللفظية، فتأثير الكلمة على أولادك زي الضرب بالظبط.

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