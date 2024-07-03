الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ابدأ" تهنئ الحكومة الجديدة.. وتؤكد استمرار سعيها لتطوير الصناعة وتلبية احتياجات السوق

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تقدمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة "الدكتور مصطفى مدبولي".

وأعربت المبادرة عن أمنياتها بالتوفيق للحكومة الجديدة في أداء هذه المهمة العظيمة، آملين تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

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وأكدت مبادرة "ابدأ" استمرار سعيها نحو تعزيز كافة سبل التعاون المشترك مع كل الجهات المعنية بالصناعة في الدولة، لتحقيق التكامل لدعم وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة.

مؤكدة اهتمامها الخاص بالصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية، وتغطي مستلزمات الإنتاج، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق اقتصاد تنافسي قوي.

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