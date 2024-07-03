مشروبات مهمة خلال فصل الصيف تساعد على علاج ارتجاع المريء

ارتجاع المريء هو حالة طبية تحدث عندما يعود الحمض المعدي إلى المريء، مما يسبب حرقة في الصدر وأعراض غير مريحة أخرى. يمكن أن تساهم بعض المشروبات في تخفيف الأعراض وتعزيز صحة المريء. في الصيف، يمكن أن تكون هذه المشروبات منعشة ومفيدة في نفس الوقت. إليك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في علاج ارتجاع المريء:

شاي الأعشاب:

شاي الأعشاب مثل شاي الزنجبيل، البابونج، والنعناع قد يكون له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي. الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل الغثيان والتهيج.

ماء جوز الهند:

ماء جوز الهند هو مشروب منعش يحتوي على العديد من الإلكتروليتات والمواد الغذائية. يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتخفيف الحمض في المعدة.

عصير الألوفيرا:

عصير الألوفيرا معروف بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد في تهدئة الغشاء المخاطي للمريء وتقليل الالتهاب الناجم عن ارتجاع المريء.

الماء الفاتر:

شرب الماء الفاتر بدلًا من الماء البارد قد يكون له تأثير مهدئ على المعدة. يمكن أن يساعد في تخفيف الحمض وتنظيف المريء من أي حمض قد يكون قد عاد إليه.

عصير البطيخ:

البطيخ غني بالماء وقليل الحمض، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء. يساعد في ترطيب الجسم وتخفيف الأعراض.

شاي الشمر:

شاي الشمر يمكن أن يساعد في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ. يعتبر الشمر مفيدًا للهضم ويمكن أن يقلل من الأعراض المرتبطة بارتجاع المريء.

نصائح إضافية:

- تجنب المشروبات الغازية والكافيين لأنها يمكن أن تزيد من الأعراض.

- تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من وجبات كبيرة لتجنب زيادة الضغط على المعدة.

- تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام وانتظار ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل النوم.

بالتالي، يمكن أن تكون هذه المشروبات الطبيعية والمنعشة جزءًا من نظام غذائي يساعد في تخفيف أعراض ارتجاع المريء خلال الصيف.