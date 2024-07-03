على بعد 200 متر من مراسل "القاهرة الإخبارية".. غارة إسرائيلية عنيفة بمحيط مستشفى ناصر الطبى (صور)

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن ما يحث على الأرض الآن في خان يونس هو قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف محيط مجمع ناصر الطبي الذي نتواجد فيه الآن بغارة جوية عنفية.

وأضاف جبر، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الغارة لا تبعد سوى 200 متر فقط عما أتواجد به الآن، فهناك غبار وركام، هذا المكان المستهدف يتساقط علينا الآن في هذه اللحظات.

وابتعد بشير جبر مذيع "القاهرة الإخبارية"، من أمام الكاميرا ليري المشاهد ما يجري الآن في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس، حيث غطت السحابة الدخانية السماء عقب استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية المدرسة المجاورة والملاصقة للمستشفى المكتظ بالنازحين الفلسطينيين.

وتابع، أن الشارع الأمامي لهذا المستشفى والمنطقة المحيطة به مليئة هذه الأثناء بأعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين الذين يتجولون ويعيشون في هذه المنطقة المدمرة.

وأكد، أن هناك حالة من الهلع بدأت تصيب المواطنين الذين وصلوا إلى داخل جمع ناصر وبدأت سيارات الاسعاف تقوم بالتحرك لانتشال المصابين من محيط المستفى الذي تعرض لقصف إسرائيلي عنيف نتيجة قصفت صاروخين على الأقل محيط هذا المستشفى والتي خلفت الغبار المتصاعد للسماء والركام المتطاير في محيط المكان المستهف والذي جاء في منطقة مكتظة بالمواطنين الفلسطينيين.

وأوضح، أن الإصابات الآن بدأت في الوصول إلى المستشفى وتأتي بسيارات مدنية وبسيارات الإسعاف التي تقوم بنقل هؤلاء المصاب، ونتوقع أن تكون هناك أعداد كبيرة من المصابين والشهداء، لا سيما بأن هذه المنطقة التي حدثت بها الغارة الإسرائيلية العنيفة هي منطقة مكتظة بالمواطنينن الفلسطينيين، وتعد سوقًا مركزية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من المدارس التي تؤوي أعدادًا مؤلفة من النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا المكان، في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار، إلى أن هذه المدينة ضمن المناطق التي تسميها إسرائيل بالمناطق الآمنة، وطالبت من الفلسطينيين بالمكوث فيها في ظل العدوان المتصاعد، إلا أنها قامت بهذه الغارة وشاهدناها سويًا على الهواء مباشرةً دون سابق إنذار، ما يعني أن هناك أعدادًا كبيرة من المصابين والشهداء الذين قد سقطوا جراء هذه الغارة.