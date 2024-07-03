الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير تكشف ملعب نهائى كأس العالم 2030

كأس العالم
كأس العالم

أفادت تقارير صحفية، الأربعاء بأن الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال قد تم تحديده.

 وأعلن "فيفا" اختيار ملف إسبانيا، البرتغال، والمغرب لاستضافة المونديال بعد 6 أعوام من الآن.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن استاد "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، سيكون موقع النهائي المرتقب.

 وتم التأكيد أيضًا أن النهائي سيُقام في هذا الملعب بناءً على توصيات "فيفا" بعد مراجعة مختلف الاحتمالات والخيارات المتاحة.

وأوضحت التقارير أن العلاقة المتينة بين ريال مدريد والفيفا قد ساعدت في تعزيز فرص استضافة الملعب للعُرس الكروي الكبير. 

وقدمت الحكومة الإسبانية مقترحًا يتضمن وضع 12 أو 13 ملعبًا ضمن ملف الدولة المقدم للفيفا، من بينها استادي سيلتا فيجو وفالنسيا، ليتم اختيار الملاعب النهائية التي ستحتضن المباريات.

ومن المقرر أن يكون يوم 31 يوليو موعدًا نهائيًا لتقديم العدد والاسم النهائي للملاعب التي ستستضيف البطولة من قبل الملف المشترك البرتغالي والمغربي والإسباني.

كأس العالم 2030 كأس العالم المغرب اسبانيا البرتغال

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