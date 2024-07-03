«قومي المرأة» يهنئ الوزيرات بالتشكيل الجديد للحكومة

هنأ المجلس القومي للمرأة جميع الوزيرات اللاتى شملهن التشكيل الجديد لحكومة د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء، وهنّ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ود.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، كما تقدم المجلس بالتهنئة للدكتورة جاكلين عازر، لتعيينها فى منصب محافظ البحيرة.

وتقدم المجلس بخالص التهاني إلى اللاتى تم تعيينهن فى منصب نائبات الوزراء والوزيرات وهنّ عبلة أحمد علي الألفي نائبة لوزير الصحة ومارجريت صاروفيم نائبة لوزيرة التضامن، ونهاد شاهين نائبة لوزير النقل، ويمنى البحار نائبة لوزير السياحة والآثار، وصباح محمد عبد اللطيف مشالي نائبة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تقدم المجلس بخالص التهاني إلى اللاتى تم تعيينهن فى منصب نائبات المحافظين والمحافظات وهن لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبة لمحافظ الشرقية، وماجدة حنا بباوي نائبة لمحافظ البحر الأحمر، وإيناس سمير حافظ نائبة لمحافظ جنوب سيناء، وحنان مجدي نور الدين نائبة لمحافظ الوادي الجديد ومنى محمد رضا البطراوي نائبة لمحافظ القاهرة، وهند محمد أحمد عبد الحليم نائبة لمحافظ الجيزة، وإيمان عمر ريان عبد العزيز نائبة لمحافظ القليوبية وأميرة صلاح عبد الحكيم زينه نائبة لمحافظ الإسكندرية، وشيماء محمد الصديق محمد نائبة لمحافظ دمياط.

وأكد المجلس أن هذا التشكيل الجديد للحكومة وحركة المحافظين، ونائبات الوزراء والوزيرات ونائبات المحافظين والمحافظات، يؤكد ثقة القيادة السياسية المعهودة فى المرأة وقدراتها على تولى وإدارة أصعب الملفات، ويتمنى لهن جميعا النجاح والتوفيق فى مهام عملهن.

كما تقدم القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير والامتنان الى جميع الوزيرات اللاتي أنهين عملهن بعد أداء مشرف ومتميز في الحقائب الوزارية اللاتي تولينها وفي خدمة الوطن.