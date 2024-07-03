سارة حواس تطالب وزير الثقافة الجديد بدعم الترجمة والمترجمين

استهلت المترجمة والكاتبة د. سارة حامد حوَّاس، مدرس الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة المنصورة، رسالتها إلي وزير الثقافة الجديد د. أحمد فؤاد هنو، بتهنئته على تولي حقيبة وزارة الثقافة في حكومة د. مصطفى مدبولي الجديدة.

دعم الترجمة والمترجمين

قالت حواس في تصريح خاص لـ"الدستور": مطالب المثقفين كثيرة ومتنوعة، ولكل مثقف مطلبه الخاص الذي يفيده في مجاله سواء في كتابة الرواية أو الشعر أو المسرح أو في مجال الترجمة، وكوني مترجمة فسأتحدث عن أهمية وجود دعم لنشر الترجمات في الخارج، أي أن توفر وزارة الثقافة الدعم المناسب للمترجمين لإمكانية نشر ترجماتنا خارج مصر نظرًا لارتفاع أسعار النشر في دور النشر العالمية، وكثير من المترجمين لا يستطيع دفع المبالغ الطائلة التي تُطلب منهم نظير نشر ترجماتهم في الخارج، فدعم مثل ذلك المشروع سيعمل على نشر الثقافة المصرية في الخارج، ومنها سيحظى كثير من شعرائنا وكُتَّابنا بالجوائز الكبرى في العالم ومنها جائزة نوبل في الآداب، وغيرها التي يُحرم منها أدباؤنا المصريون لعدم نشر ترجمة أعمالهم في الخارج ولنأخذ أديبنا العظيم نجيب محفوظ أسوة حسنة.

فالمطلوب إتاحة الفرصة لنا بنشر ترجماتنا، ومن ثم ثقافتنا في الخارج لتنال ما تستحقه من تقدير وجوائز.

د. هنو

وتابعت حواس: أما عن المطلب الثاني فأتمنى من د. أحمد هنو أن يهتم بقصور الثقافة في الأقاليم، وكوني من المنصورة فسأتحدث عن قصر ثقافة المنصورة، الذي لا بد له من دعم خاص لأن المكان غير مجهَّز نهائيا لإقامة ندوات وورش عمل، فالمكان يحتاج إلى العديد من التجهيزات التي تؤهله لأن يُعقد فيه الأنشطة الثقافية المختلفة فمحافظة الدقهلية من أكبر المحافظات في مصر التي قدمت مشاهير الشعراء والكتاب لمصر.

وأضافت: لا بد أيضا من إقامة معرض سنوي للكتاب على نطاق واسع، وأنا أعلم جيدًا أنه يُعقد معرض سنوي للكتاب في جامعة المنصورة ولكن لا يشارك فيه أكثر من خمس أو ست دور نشر فقط، ولابد أن يشمل على دور نشر عديدة ومتنوعة وأيضا لا يُكْتفى فقط بعقد ورش عمل ولكن أيضا عقد ندوات ثقافية يتم فيها دعوة المثقفين من مختلف أنحاء مصر لتبادل الأفكار والمعرفة.

واختتمت حواس: وفي النهاية المطالب كثيرة ومهما تحدثت فلن أستطيع أن أحصرها كلها، ولكن كلي ثقة بأن الدكتور أحمد هنو ستكون لديه المقدرة والعزيمة بأن يقوم بتغييرات جذرية ومهمة في الحياة الثقافية المصرية وأتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته الصعبة وليست المستحيلة.