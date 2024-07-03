وزير البترول الجديد: تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية أولوية

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، منذ قليل، بالمهندس طارق الملا، وهنأه على توليه المنصب متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

كريم بدوي يشيد بجهود طارق الملا

وأشاد بدوي بالجهود التي بذلها "الملا" خلال تسع سنوات من توليه حقيبة البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية ستشهد استكمال المشروعات التي تم البدء فيها وتحقيق الأولويات المستهدفة.

تأمين الإمدادات البترولية

وأكد وزير البترول، أن أهم هذه الأولويات هو تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلية والقطاعات الاقتصادية والخدمية، وأوضح أن برنامج العمل الذي تتبناه الدولة المصرية الحديثة يقوم على البناء والتنمية المستمرة واستكمال الإنجازات ودعم مسيرة العمل.

تحقيق إنجازات جديدة

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، أنه ينظر إلى المستقبل بوعي ورؤية استراتيجية، مع التركيز على البناء على النجاحات السابقة وتحقيق إنجازات جديدة.

وأوضح أن الوزارة تسير معًا في رحلة عطاء قطاع البترول للاقتصاد الوطني، مستثمرة في إمكانياتها وتاريخها العريق، وشركائها الموثوقين، وعلاقاتها المتينة، وخبراتها المتراكمة.

قطاع البترول والتعدين

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، من خلال تسريع عمليات تنمية الآبار المكتشفة حديثًا ووضعها على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية بمصر.

كما تسعى الوزارة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقة الجديدة، مثل الهيدروجين، وتأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.

وأكد بدوي على دعم جهود التحول الطاقي وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في مصر، واستكمال المشروعات الكبرى في مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.