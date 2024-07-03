السجن المشدد 10 سنوات لطبيب بتهمة إحراز مخدر البيثدين بقصد الاتجار

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، طبيبًا بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحراز جوهر مخدر البيثدين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بمنطقة الدقي.

كانت قد أحالت النيابة العامة "ا.د" طبيبًا لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا " البيثدين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.