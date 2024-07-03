الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن المشدد 10 سنوات لطبيب بتهمة إحراز مخدر البيثدين بقصد الاتجار

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، طبيبًا بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحراز جوهر مخدر البيثدين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بمنطقة الدقي.

كانت قد أحالت النيابة العامة "ا.د" طبيبًا لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا " البيثدين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات جنوب الجيزة طبيب السجن المشدد 10 سنوات جوهر مخدر البيثدين منطقة الدقى

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