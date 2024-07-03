وزير قطاع الأعمال الجديد يلتقى قيادات الوزارة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

وصل المهندس محمد الشيمي منذ قليل، إلى مقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتقى الوزير قيادات الوزارة والمستشارين والعاملين بها.

وأضافت مصادر خاصة لـ"الدستور"، أن الوزير اجتمع بقيادات الوزارة واستمع لرؤيتهم حول مهام الأعمال داخل قطاع الأعمال العام.

وكشف "الشيمي" عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن استكمال ملف تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الشراكة المختلفة.

ويعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة وهم المحاسب عمرو عطية رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة للأدوية والمهندس أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والمهندس هاني سليمان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير مطلع الأسبوع القادم.