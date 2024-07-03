لاعب طلائع الجيش يتهم جاره بتهشيم زجاج منزله.. والتحريات: "مريض نفسى"

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تهشيم زجاج منزل عمر السعيد لاعب نادي طلائع الجيش بالشيخ زايد، حيث تبين أن جاره مهتز نفسيا ارتكب الواقعة.

وتقدم اللاعب عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك السابق ببلاغ إلى قسم شرطة أول زايد، اتهم فيه جاره بتكسير زجاج منزله وكتابة عبارات غير مفهومة على جدران حوائط المنزل.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وفحصه تبين أن المتهم مريض نفسي وكان يقيم برفقة والدته وشقيقه لكنهما تركاه منذ 4 أشهر.

وأوضحت التحريات أن أسرة المتهم اصطحبته إلى أحد مستشفيات الصحة النفسية عقب قيامه بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.