الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الـ "تروما" ممكن تسبب لنا جلطة.. صدمة من أستاذ الطب النفسي

التروما
التروما

كشف الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، عن ما يمكن أن تسببه التروما.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء:" لا يوجد شخص لم يشعر أو يمر بصدمة أو childhood experience هم أطفال حاجة كنت مؤلمة أو موجعة والتروما يمكن أن تسبب لنا جلطة.

وأضاف أن الصدمات النفسية أو الخبرات المؤلمة لكي يكون لها تأثير يجب أن يكون الإنسان أدركها، ولكن بالعكس الصدمات أو الخبرات المؤلمة التي في الطفولة المبكرة، لأنها تؤثر بيولوجيًا في المخ والجسم.

 وتابع:"يعني بتزود الهرمونات الخاصة بالضغوط النفسية مثل الكورتيزول والأدرنالين والحاجات دي كلها وبتعمل نوع من التهابات في المخ وتأثر على بروتين معين كده في المخ فتعمل التهابات في المخ ولها تأثير عضوي وليس تأثير معنوي".

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