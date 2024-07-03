الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مودرن سبورت يسقط بلدية المحلة بهدف ويعود للمربع الذهبي

مودرن سبورت وبلدية
مودرن سبورت وبلدية المحلة

حقق مودرن سبورت فوزًا مهمًا على حساب نظيره بلدية المحلة بهدف نظيف، مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

سجل هدف مودرن سبورت والمباراة الوحيد الكاميروني أرنولد إيبا في الدقيقة الـ85 عقب كرة متقنة من زميله عبد الكبير الوادي، قابلها المهاجم برأسية داخل شباك أحمد حسين حارس بلدية المحلة.

في الدقيقة الـ90+4، كاد كريم ممدوح، يدرك التعادل لبلدية المحلة، في محاولة أخيرة عقب تصويبة يمين منطقة الجزاء، تصدى لها محمود حمدي حارس مودرن سبورت بنجاح.

ويعد هذا الفوز هو الأول، لمودرن سبورت بمسماه الجديد، عقب تغيير اسم النادي أمس الثلاثاء من مودرن فيوتشر، للاسم الحديث.

بهذه النتيجة رفع مودرن سبورت رصيده لـ44 نقطة وضعته في المربع الذهبي بجدول دوري نايل وتحديدا المركز الرابع، أما بلدية المحلة، توقف رصيده عند 23 نقطة، في المركز السادس عشر وأصبح قريبا للغاية من العودة مجددا للقسم الثاني الموسم المقبل.

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