الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع الضغوط الإعلامية.. هل يتراجع "بايدن" عن خوض الانتخابات الأمريكية؟

بايدن
بايدن

قال مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن “بايدن” يدرك عدم قدرته على إنقاذ حملة إعادة انتخابه بعد الأداء الكارثي في مناظرة الأسبوع الماضي.

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هل تترشح كامالا هاريس بدلًا من بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

مناظرة بايدن وترامب 

ويجري “بايدن” مقابلة يوم الجمعة المقبل، مع جورج ستيفانوبولوس في قناة ABC News، إلى جانب توقف حملته في بنسلفانيا وويسكونسن.

وتكشف التعليقات للمرة الأولى أن بايدن نفسه يفكر فيما إذا كان سيبقى في السباق بعد أيام من التقارير التي أشارت إلى عدم وجود خطط لديه للانسحاب، وقال أحد كبار المستشارين لصحيفة التايمز، الذي تحدث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته، إن بايدن "يدرك جيدًا التحدي السياسي الذي يواجهه".

كيف يضغط الإعلام الأمريكي على "بايدن" للتنحي؟

وتزايدت الضغوط الإعلامية على الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل التنحى عن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

ضغوط إعلامية على بايدن 

وقال موقع أكسيوس الامريكي إنه بينما يتصارع مساعدو بايدن مع رد فعلهم على أداء الرئيس المثير للقلق في المناظرة خلف أبواب مغلقة، انضم النقاد الإعلاميون وهيئات التحرير علنًا تحثه على التنحي.

وأثار الأداء الضعيف للرئيس بايدن في مناظرة يوم الخميس قلقًا عميقًا لدى الديمقراطيين في الكابيتول هيل وحلفاء الإدارة والنقاد الإعلاميين ذوي الميول اليسارية، مما دفع البعض إلى مطالبته بالانسحاب من انتخابات نوفمبر.

وانضمت هيئات التحرير والمحررون من صحيفة نيويورك تايمز، وأتلانتا جورنال-دستور، ومجلة نيويوركر إلى المعلقين المشهورين وكتاب الأعمدة في الضغط على الرئيس للتنحي وتمهيد الطريق إلى مرشح آخر.

 

 

بايدن ​جو بايدن انتخابات أمريكا

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