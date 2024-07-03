«القومى للسينما» يقيم فعاليات بنادى سينما الإسماعيلية

أقام المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية مساء أمس، فعاليات نادي سينما الإسماعيلية.

وتم عرض فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة وفيلم نهاية خط بارليف إخراج عبدالقادر التلمساني وهى أفلام قام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بترميمها وجاء عرض هذه الافلام ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز القومي للسينما للاحتفال بذكرى 30 يونيو.

تفاصيل الندوة

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوه تم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور وأدارها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

فقرات فنية عقب الندوة

وأعقبت الندوة عدد من الفقرات الفنية وإلقاء الابيات الشعرية، ومن ضمنها قصيدة مصر تتحدث عن نفسها للشاعر حافظ ابراهيم التي ألقاها إسلام حنفي.

ونادي سينما الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما تحت إشراف فني الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وإشراف إداري رامي رجب.