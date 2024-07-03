الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

فاطمة ناعوت تطالب وزير الثقافة الجديد بمحاربة التطرف وبناء عقل الإنسان

الكاتبة فاطمة ناعوت
الكاتبة فاطمة ناعوت

تولى الدكتور أحمد هنو، حقيبة وزارة الثقافة، بعد أداءه اليمين الدستورية، كوزيرًا للثقافة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، ومع بدء الوزير في مهامه منصبه الجديد، تواصلت "الدستور" مع عدد من كتاب ومثقفي مصر، لمعرفة مطالبهم من الدكتور أحمد هنو، فيما يخص القضايا والملفات التي تشغل بال الكتاب والمفكرين والأدباء المصريين.

الكاتبة فاطمة ناعوت

فاطمة ناعوت: أراهن على الوزير الفنان الذي يسعى لتحويل الخيال إلى واقع

وقالت الكاتبة والمترجمة فاطمة ناعوت، في حديث خاص لـ “الدستور”: دائما أتوسم خيرًا حينما يتولى حقيبة الثقافة "فنان" لأن الفنان بطبيعته حالم وذو خيال، ويسعى إلى تحويل الخيال إلى واقع، واصفة "تنهض المجتمعات بأحلام الفنانين".

وأضافت فاطمة ناعوت: أراهن دائما على الفنانين، لأنهم قادرون على النهوض بالمجتمعات عن طريق أحلامهم، مستشهدة بقول برنارد شو: أنت ترى الأشياء تحدث وتقول "لماذا"؟ لكنني أحلم بأشياء لم تحدث بعد وأقول "لم لا"؟

وعن مطالب فاطمة ناعوت من وزير الثقافة الجديد، قالت: أريد أن يجتهد الدكتور أحمد هنو على بناء عقل الإنسان المصري، لأن وزارة التربية والتعليم لن تكون قادرة  وحدها على دعم الثقافة، فأرجو ان تتعاون وزارتا الثقافة والتربية والتعليم على بناء الإنسان المصري.

وأوضحت فاطمة ناعوت، أنه لابد من بناء "منظومة الأخلاق" داخل عقل الإنسان، والعمل على تكريس العروض المسرحية والمشروعات الثقافية التي تركز على بناء منظومة الأخلاق الحقيقية وليست القشرية، التي يكرس لها أدعياء الدين، الذين يضعوا الأخلاق في أمور شكلية، ولا ينتبهون إلى الأخلاق الجوهرية.

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أحمد هنو لـ الدستور: نحن صوت المثقفين للحكومة وسنعمل لصالح الثقافة المصرية

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فاطمة ناعوت تعلق على إثارة يوسف زيدان للجدل في "منتدى تكوين الفكر العربي"

أحمد هنو وزير الثقافة 

فاطمة ناعوت تناشد وزير الثقافة الجديد: عليك محاربة التعصب والتطرف 

كما طالبت ناعوت، بالتجول بمكتبات متحركة ومتنقلة، في النجوع والقرى حتى تصبح القراءة سلوك طبيعي ويومي للمواطن المصري، مثلما نجد في أوروبا الناس يقرأون في المواصلات وفي الأماكن العامة، لأن القراءة أصبحت جزأَ أساسيًا من المواطن، على حد وصفها.

وأيضًا تتمنى ناعوت على العمل على مشروع "محو الأمية" موضحة: نريد أن نحتفل بتعليم آخر أمي في مصر، وأطالب الدكتور أحمد هنو باستكمال مشروع وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور الذي أراد "ألا يكون هناك مسرحًا مغلقًا في مصر".

واختتمت فاطمة ناعوت حديثها مع "الدستور": أناشد الوزير الجديد أن يحارب التعصب والتطرف وخلق مواطن مصري نبيل، يدافع عن حق المظلوم، وأيضًا التعاون مع وزير التربية والتعليم الجديد، لبناء "العقل النقدي" الذي يفكر ويحلل كل شئ حتى يصل إلى الحق والخير والجمال.

فاطمة ناعوت وزارة الثقافة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدستور محاربة التعصب عقل الإنسان الثقافة

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