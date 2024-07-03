وزارة السياحة تضع اسم الوزير الجديد ونائبته بعد حلف اليمين

بعد مراسم حلف اليمين الدستورية، غيرت وزارة السياحة والآثار على موقعها الإلكترونى https://mota.gov.eg/ar اسم الوزير الجديد والقيادات المستحدثة بالوزارة بعد التعديل الوزارى الذى أعلن عنه رسميًا اليوم.

وقالت الوزارة فى تعريفها بالوزير الجديد شريف فتحى إنه من الشخصيات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة في مجالي الطيران المدني والسياحة.

كما تولي سابقًا منصب وزير الطيران المدني، كما شغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي لمنظمة الشركاء الدوليين للتطوير والاستدامة والابتكار في مجال الطيران المدني (iPADIS) ومقرها مونتريال - كندا، كما شغل مناصب غير تنفيذية في رئاسة وعضوية عدد من الشركات.

ويتمتع شريف عطية بخبرات طويلة تتعدي 35 سنة في مجالات الإدارة والقيادة في العديد من المؤسسات والدول، فقد عمل في الخطوط الجوية الهولندية - KLM كمدير إقليمي لعدة دول، كما شغل منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد الدولي للنقل الجوي - IATA بالإضافة إلى عمله رئيس مجلس إدارة ورئيسًا تنفيذيًا لشركات: القابضة لمصر للطيران، أير كايرو والعربية للطيران.

كما شغل الوزير منصب رئيس الجمعية العامة لعدة شركات كما حظي بعضوية مجلس المحافظين للاتحاد الدولي للنقل الجوي - IATA، والمجالس التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي واتحاد شركات الطيران الإفريقية وتحالف ستار العالمي لشركات السياحة.

كما قامت الوزارة بوضع يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بعد التغيير الجديد خلفًا لـ غادة شلبى النائب السابق والتى كانت تشغل من قبل منصب مساعد للوزير السابق أحمد عيسى للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير.