الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب طارق رضوان يتحدث عن الهدف الرئيسى من التغيير الوزارى الجديد (فيديو)

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن الهدف الرئيسي من التغيير الوزاري الجديد هو حماية الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، مؤكدًا أن هذا واحد من أهم وأكبر التعديلات الوزارية التي حدثت في تاريخ مصر الحديث.

وأشار رضوان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على فضائية DMC، إلى دمج بعض الوزارات الذي جاء لإعادة تصحيح أوضاع كانت تستلزم دمج هذه الوزارات مع بعضها البعض، حتى تكون هناك حالة من التناغم في الأعمال، وخلق قنوات تواصل بين الوزارات، موضحًا أن وزارة الهجرة كانت تأتي في نطاق تمس أعمال وزارة الخارجية وكان التواصل فيما يتعلق بأمور المصريين بالخارج بشكل كبير.

وأضاف رضوان أن التغيير الوزاري جاء نتيجة الأزمات والتحديات التي مرت بها الدولة المصرية خلال الآونة الماضية، سواء كانت بشأن الأمن القومي المصري أو الأزمات الاقتصادية التي طرأت خلال الفترة الأخيرة.

النائب طارق رضوان لجنة حقوق الانسان مجلس النواب التغيير الوزاري التعديلات الوزارية اليوم وزارة الهجرة الخارجية وزارة الخارجية

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

من هو الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة؟

عاجل.. أول تصريح من وزير المالية أحمد كجوك بعد أداء اليمين الدستورية

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

محمود مرعي

الدكتور محمود عصمت.. وزير طاقة برؤية مستدامة

وائل القمحاوى

مستقبل الأمن المائى.. تحديات كبيرة أمام وزير خبير

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة