النائب طارق رضوان يتحدث عن الهدف الرئيسى من التغيير الوزارى الجديد (فيديو)

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن الهدف الرئيسي من التغيير الوزاري الجديد هو حماية الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، مؤكدًا أن هذا واحد من أهم وأكبر التعديلات الوزارية التي حدثت في تاريخ مصر الحديث.

وأشار رضوان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على فضائية DMC، إلى دمج بعض الوزارات الذي جاء لإعادة تصحيح أوضاع كانت تستلزم دمج هذه الوزارات مع بعضها البعض، حتى تكون هناك حالة من التناغم في الأعمال، وخلق قنوات تواصل بين الوزارات، موضحًا أن وزارة الهجرة كانت تأتي في نطاق تمس أعمال وزارة الخارجية وكان التواصل فيما يتعلق بأمور المصريين بالخارج بشكل كبير.

وأضاف رضوان أن التغيير الوزاري جاء نتيجة الأزمات والتحديات التي مرت بها الدولة المصرية خلال الآونة الماضية، سواء كانت بشأن الأمن القومي المصري أو الأزمات الاقتصادية التي طرأت خلال الفترة الأخيرة.