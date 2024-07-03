الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هو الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة؟

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة.

وفي سياق السطور التالية نستعرض السيرة الذاتية للفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة:

الاسم: أحمد فتحى إبراهيم خليفة

السلاح: المدفعية

الرتبة: فريق

تاريخ الميلاد: 17/10/1966

تخرج من الكلية الحربية عام 1987

الدفعة 80 حربية

التأهيل العسكرى:

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية.

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

الوظائف الرئيسية التي شغلها:

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعدًا لمدير المدفعية، ثم مديرًا لمعهد المدفعية، ثم مديرًا لإدارة الشئون المعنوية، ثم رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيسًا لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم أمينًا عام لوزارة الدفاع.

الأنواط والنياشين:

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط العملية الشاملة بسيناء، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية، ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973.

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