"المصيلحى" : وزير التموين الجديد سيكون إضافة كبيرة للوزارة

استقبل الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الدكتور شريف فاروق– وزير التموين والتجارة الداخلية، بديوان عام الوزارة اليوم.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، في بيان اليوم الأربعاء، إن الدكتور علي المصيلحي قد رحب بالدكتور شريف فاروق، مشيرًا إلى أنه ستكون إضافة كبيرة للوزارة لخبرته الطويلة في العمل الخدمي والاستثماري أيضًا.

أضاف أن المصيلحي أكد للدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين من الوزارات الخدمية الكبيرة التي تقدم خدمات لقطاع كبير من المواطنين، سواء في منظومة الخبز أو منظومة السلع المدعمة على بطاقات التموين ومتابعة الأسواق، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتلبية احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع، وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية.

وأوضح كمال أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أنه سيعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.

وأشار إلى أن الدكتور شريف فاروق قد قدم الشكر للدكتور على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية السابق على استقباله له وعلى الجهود الكبيرة التي قدمها للوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية، موضحًا أن الفترة المقبلة ستسير طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع، بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة وأسواق الجملة والنصف جملة، إضافة إلى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوي الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.

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