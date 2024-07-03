الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكرم القصاص: الحكومة فى الفترة الراهنة يجب أن تعمل بروح الفريق

الكاتب الصحفي أكرم
الكاتب الصحفي أكرم القصاص

علّق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، على تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية" دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: "تشكيل وزاري استغرق وقتًا مهمًا وهناك أسماء كثيرة جديدة، فضلًا عن دمج لبعض الوزارات مثل الصناعة والنقل".

وأضاف، أن ملف الصناعة من الملفات المهمة جدًا وكذلك الاستثمار، فالوجوه الجديدة مرتبطة بتكليفات الرئيس السيسي على اعتبار أنها تعتمد ملفات مختلفة من ملفات تتعلق بالأمن القومي والتغيرات والتحولات الإقليمية.

وأشار إلى أن الأولويات في مجالات الصحة والتعليم في بناء الإنسان وكذلك الكهرباء أو الطاقة أو ضبط الأسواق والعرض والطلب، وهذه كلها ملفات عاجلة للمواطن.

وأكد أن الحكومة في الفترة الراهنة يجب أن تعمل بروح الفريق وقدرة على التفاهم والتواصل على اعتبار أن كل الملفات المرتبطة ببنية أساسية تم وضعها خلال الفترة الماضية.

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