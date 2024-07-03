الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هو القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالمجيد صقر؟

جريدة الدستور

أدى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالمجيد صقر اليمين الدستورية وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق السطور التالية نستعرض السيرة الذاتية للفريق أول عبدالمجيد صقر. 

 الاسم: عبدالمجيد أحمد عبدالمجيد صقر

 السلاح: المدفعية

 الرتبة: فريق أول 

تاريخ الميلاد: 27/6/1955 

تخرج من الكلية الحربية عام 1977 الدفعة 69 حربية

التأهيل العسكرى: بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية. 

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية. 

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان. 

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

 

الوظائف الرئيسية التي شغلها: 

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديرًا لمعهد المدفعية، ثم نائبًا لمدير إدارة التجنيد والتعبئة، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، ونائب مدير الكلية الحربية، ومدير كلية القادة والأركان، ثم مديرًا لإدارة الشرطة العسكرية، ثم مساعدًا لوزير الدفاع ثم عين محافظًا للسويس عام 2018. 

 

الأنواط والنياشين: 

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، نوط 25 أبريل 1982، ونوط الخدمة الممتازة، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء، وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو.

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