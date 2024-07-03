جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمباراة فاركو في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـالزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى ستاد برج العرب، استعدادًا لخوض مباراة فاركو، المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة المرتقب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن مواعيد اختبارات كرة القدم النسائية داخل القلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025.

وأكد رئيس قطاعات الكرة، أن الاختبارات ستقام أيام الإثنين والأربعاء الموافق 8 و10 يوليو الجاري، في تمام السادسة مساءً، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.

وأشار بدر حامد، إلى أن اختبارات الكرة النسائية بجميع مراحلها ستقام مجانًا.

أضاف رئيس قطاعات الكرة، أن الاختبارات ستكون بالمراحل العمرية المختلفة، ابتداءً من الفريق الأول بأعمار 2005 وما فوق وفرق من مواليد 2006 حتى 2013.

وأكد بدر حامد، أن نادي الزمالك يهدف إلى إقامة قاعدة قوية وقطاع مميز للكرة النسائية، يكون تحت مظلة قطاعات كرة القدم.