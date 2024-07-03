الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التعليم يكشف أولوياته فى المرحلة القادمة (فيديو)

الدكتور محمد عبداللطيف
الدكتور محمد عبداللطيف

 قال الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التكليفات الجديدة تشمل بناء الإنسان المصري في المقام الأول، والعمل نحو خلق مستقبل أفضل، ووضع رؤية شاملة للدولة المصرية خلال العشر سنوات القادمة، وذلك من خلال تنمية مهارات لأعمال لم تكتشف بعد.

وأضاف عبداللطيف، خلال لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم العمل على تطوير المعلمين داخل المدارس؛ لأنه لا يوجد تعليم بدون معلم، فضلًا عن الاهتمام الواسع بالتطوير التكنولوجي، وحل أزمة كثافة الفصول المدرسية، موضحًا أنه سيتم التركيز أيضًا على الفهم والتركيز لدى الطلاب أكثر من الحفظ والتلقين، كما أكد أنه سيتم استكمال مسيرة الوزارات السابقة في الحكومة.

الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم اكسترا نيوز المدارس كثافة الفصول محمد عبد اللطيف

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