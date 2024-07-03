الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة التضامن: حلف اليمين يوم 3 يوليو "تاريخى".. ونسعى لخروج الأسر من دائرة الفقر

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، الشكر للرئيس السيسي على ثقته، مؤكدة أن حلف اليمين يوم 3 يوليو يعتبر تاريخيًا للسيدات في مصر.

وقالت وزيرة التضامن خلال لقاء خاص لـ"إكسترا نيوز": "أوجه الشكر أيضًا للوزيرة الدكتورة نيفين القباج على مجهودها الكبير على مدار سنوات ومن قبلها أيضًا الدكتورة غادة والي".

كما أكدت "مرسي" ضرورة البناء على ما سبق من إنجازات، مشيرة إلى الاهتمام بملفات الفئات الأولى بالرعاية، والعمل أيضًا مع مؤسسة حياة كريمة.

وتابعت: "سنتابع وصول الدعم في تكافل وكرامة وكل ملفات وزارة التضامن مهمة، وسندرس الأولويات وحلمي الشخصي خروج الأسر المصرية من الفقر والعوز وسندرس كيفية تحقيق ذلك والفرص المتاحة والمشروعات للخروج من دائرة الفقر".

وأردفت: "لدينا أعداد كبيرة في تكافل وكرامة لكن الهدف ألا تعتمد الأجيال القادمة على الإعانات والضمانات المادية، هدفنا أن تحلم الأجيال القادمة بفرص عمل أفضل من أجل الخروج من دائرة العوز".

كما أكدت أن الحكومة متناغمة جدًا وسعيدة جدًا بفكرة فريق العمل والتعاون والشراكة مع جميع الوزارات، متابعة: "من الملفات المهمة التي سنعمل عليها المسنين ودور الرعاية والحضانات".

واستكملت: "لن أترك نساء مصر وسأخدمهن بطرق مختلفة عن طريق الوزارة، كما أن المجلس القومي للمرأة أضاف لي الكثير ولمعرفتي وعملي، وسعيدة بكل التطور الذي شهدته مصر بإرادة سياسية حقيقية بقيادة الرئيس السيسي" مؤكدة أن الإرادة السياسية ليست جملة بل هي عمل وفعل نراه على الأرض.

وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي الحكومة الجديدة اكسترا نيوز

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