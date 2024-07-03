رومانو: أرسنال يعرض ضم ريكاردو كالافيوري من بولونيا

تقدمت إدارة أرسنال الانجليزي بعرض للتعاقد مع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، مدافع فريق بولونيا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات كالافيوريأحد اللاعبين المنتظر انتقالهم خلال فترة الانتقالات الجارية بعد تألقه مع المنتخب الإيطالي في بطولة أمم أوروبا 2024.

وذكر فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، أن إدارة أرسنال أرسلت عرضًا لنظيرتها في بولونيا من أجل التعاقد مع كالافيوري خلال الميركاتو الجاري.

وينتهي عقد كالافيوري مع بولونيا بحلول 30 يونيو 2027.

وأفاد رومانو أن أرسنال أرسل عرضًا طويل الأمد لضم كالافيوري لصفوفه وتدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل.

وأكد أن كالافيوري منفتح على الانتقال لصفوف أرسنال في حالة توصلهم لاتفاق مع النادي.

ومازال نادي تشيلسي في الصورة بشأن المفاوضات مع كالافيوري، وأشار رومانو إلى أن أرسنال وتشيلسي فقط هما من يتفاوضان مع كالافيوري.

مسيرة ريكاردو كالافيوري مع الأندية

وبدأ ريكاردو كالافيوري مسيرته ضمن صفوف شباب فريق روما الإيطالي وانتقل من فريق الشباب لمرحلة تحت 17 عامًا في صيف 2017 ثم صعد لفريق تحت 19 عامًا في صيف 2018 وانتقل للفريق الأول بالنادي في صيف 2020 ولعب موسم ونصف بالنادي قبل الانضمام لفريق جنوى على سبيل الإعارة في يناير 2022 وعاد للنادي بعد ستة أشهر ثم انتقل لنادي بازل السويسري ولعب له موسم قبل الانضمام لبولونيا مطلع الموسم الماضي.

ومثل كالافيوري المنتخب الإيطالي في المراحل العمرية للناشئين وبعدها مرحلتي تحت 20 و21 عامًا بالشباب، قبل أن ينضم للمنتخب الإيطالي الأول للمرة الأولى قبيل انطلاق بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

ولعب كالافيوري 5 مباريات بقميص منتخب إيطاليا الأول وصنع هدفًا واحدًا.

ولعب ريكاردو كالافيوري 3 مباريات من 4 لعبها منتخب إيطاليا في بطولة أمم أوروبا 2024، وصنع هدفًا لزملائه.