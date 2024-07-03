حملة "يلا سيسى": تشكيل الحكومة يلبى احتياجات المواطنين الأساسية

قدم شباب حملة يلا سيسي بخالص التهنئة لـلحكومة الجديدة والمحافظين الجدد كما تقدموا بالشكر لأعضاء الحكومة الراحلين لما قدموه من مجهودات وعمل كل فى وزارته.

وأكدت حملة " يلا سيسي"، أن توجه الحكومة نحو اختيار 35% من أعضائها فى التشكيل الجديد من أصحاب الخبرات الدولية والإقليمية، لتناسب المرحلة المقبلة وتلبي احتياجات المواطنين الأساسية.

وشددت على ضرورة تكاتف الجميع يدا واحدة مؤسسات الدولة وقوي سياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة الفضلي للمواطن ورفع شعار مصلحة الوطن أولا.

ونشرت "الدستور" أسماء الوزراء الجدد والقدامى في التشكيل الوزاري الجديد 2024:

التشكيل الكامل لحكومة مصطفى مدبولى الجديدة 2024

الفريق كامل عبدالهادى فرج الوزير: نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزيرا للنقل.

خالد عاطف عبدالغفار محمد: نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان

الفريق أول عبدالمجيد صقر: وزيرًا للدفاع

اللواء محمود توفيق: وزيرًا للداخلية

السفير بدر عبدالعاطي: وزيرًا للخارجية والهجرة

حسن محمد حسن الخطيب: وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كجوك: وزيرًا للمالية

شريف فتحي علي عطية: وزيرًا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي: وزيرًا لقطاع الأعمال

رانيا عبدالمنعم المشاط: وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون

مايا محمد عبدالمنعم مرسي: وزيرًا للتضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبدالسلام هنو: وزيرًا للثقافة

محمد أحمد عبداللطيف: وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني

أشرف صبحي محمد عامر: وزيرًا للشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور: وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

شريف محمد فاروق: وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة السيد محمود الأزهري: وزيرًا للأوقاف

هاني عاطف نبهان سويلم: وزيرًا للموارد المائية والري

كريم إبراهيم علي بدوي: وزيرًا للبترول والثروة المعدنية

محمود مصطفى كمال عصمت: وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني: وزيرًا للطيران المدني

عمرو أحمد سميح طلعت: وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسمين أحمد فؤاد: وزيرًا للبيئة

منال عوض ميخائيل: وزيرًا للتنمية المحلية

محمد محمد صلاح الدين: وزيرًا للإنتاج الحربي

عدنان فنجري أبوجبل حسين: وزيرًا للعدل

محمود فوزي عبدالباري: وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

علاء الدين فاروق زكي: وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي

شريف مجدي حسين شربيني: وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.