الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز

بعد حلف اليمين.. وزير الكهرباء الجديد: تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت

أدى الدكتور محمود عصمت، اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة خلفًا للدكتور محمد شاكر.

وأكد عصمت على الدور الهام والمحورى لهذا القطاع الحيوى، حيث يعتبر تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، لأنها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة  وخفض نسبة الفقد.

وأضاف عصمت  أن المرحلة المقبلة، ستشهد الاعتماد على الطاقة الجديدة وتحقيق قيمة مضافة ونوفر منها طاقة مستقرة للشبكات، مع مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة.

وأكد أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقًا لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة، وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

من هو محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد؟

يذكر أن الدكتور محمود عصمت من مواليد محافظة القاهرة، حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء من جامعة القاهرة، والدكتوراه في هندسة القوى الكهربائية من جامعة داهاوس بكندا، بدأ حياته العملية عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة، ثم انتقل  للعمل مهندسًا بهيئة قناة السويس وشركة بناء السفن في الإسماعيلية وبورسعيد.

شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي من 2013 إلى 2014، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016، تولِّي منصب رئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016، ويعتبر من رجال الأعمال  المتخصصين في مجال صناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.

تولى  الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام منذ أغسطس 2022.

الدكتور محمود عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المرقبي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الكهرباء خدمات الكهرباء

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