بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير العمل الجديد يوجه بكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة

أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني، خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج، وتقديم كل أشكل الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظي باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير محمد جبران، عقب تأديته اليمين الدستورية وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع بعض القيادات، والمكتب الفني بالوزارة.

وأكد جبران خلال هذا اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مشددا على أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها.

التعامل مع أصحاب الأعمال والعمال بشكل متوازن وترسيخ ثقافة "الحقوق والواجبات"

قال جبران إن لديه إيمانا كاملا بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات، والتوجيهات، في إطار خطة زمنية مُحددة.

محمد جبران وزير العمل

محمد جبران وزير العمل

محمد جبران وزير العمل

محمد جبران وزير العمل