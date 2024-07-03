الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى دورى نايل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي للإسماعيلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يواجه الإسماعيلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء اليوم، على ستاد الجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى ومحمد دسوقي، ومحمد بيومي ومحمد نصر.

خط الوسط: عمر الساعي وعبدالرحمن مجدي، ومحمد مخلوف وإيريك تراوري.

خط الهجوم: مروان حمدي ونادر فرج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: (عبدالله جمال وعصام صبحي، وحاتم سكر وهشام محمد، وعلي الملواني ومحمد عبدالسميع، ومحمد خطاري وعمر القط، وخالد النبريصي).

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء.

ويسبق المباراة إستوديو تحليلي، عبر القناة ذاتها يقدمه الإعلامي محمد غانم، رفقة الكباتن محمد عمر ومحمد صلاح أبو جريشه، بينما يتولى مهمة التعليق على المباراة أيمن الكاشف، ومراسل من أرض الملعب شريف عادل.

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يقود مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، بدوري نايل تحكيميا محمد الحنفي حكم ساحة، ويعاونه هاني عبدالفتاح حكم مساعد أول، وأحمد رشدي حكم مساعد ثان، ومعهم إبراهيم محمد حكم رابع، وطارق مجدي حكم فيديو، وخالد جمال الغندور مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

موقف الإسماعيلي بجدول دوري نايل

يحتل الإسماعيلي، المركز الثاني عشر بجدول دوري نايل برصيد 31 نقطة، بواقع 7 انتصارات و10 تعادلات و11 هزيمة.

موقف الإسماعيلي بجدول دوري نايل

الإسماعيلي يتفوق بالدور الأول

تمكن الإسماعيلي من التفوق على نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

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