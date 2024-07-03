الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الدولي لرفع الاثقال يهنئ وزير الرياضة بتجديد الثقة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تلقي د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تهنئة من رئيس الدولي لرفع الاثقال محمد جلود على تجديد الثقة من القيادة السياسية وزيرًا للشباب والرياضة.

وأعرب جلود عن سعادته باستمرار د.أشرف صبحي كوزير للشباب والرياضة، كونه شاهد عن قرب دور الوزير الكبير في خدمة رياضة رفع الاثقال واهتمامه بدعم الأبطال واستضافة البطولات العالمية، كما أنه شاهد عيان على الدور الكبير الذي بذله الوزير فترة الإيقاف واستمراره حتي استردت الأوناش المصرية عافيتها، حيث إن مصر من الدولي الكبيرة والتي لها تاريخ مشرف في رفع الأثقال.

وأوضح جلود أنه يتمني التوفيق للأبطال المصريين في أولمبياد باريس خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذل طوال السنوات الماضية.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة يوم تمكين الشباب من ذوى الهمم ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا "، يوم السبت المقبل ٦ يوليو، بنادي الترسانة.

يهدف تنظيم يوم تمكين الشباب تدريب وتأهيل الشباب من ذوى الهمم وتوفير فرص عمل لائقة من خلال عدة أنشطة تشمل "ملتقى " توظيف مصر " لذوي الهمم وتوفير فرص عمل، ومعرض لمنتجات الشباب من ذوي الهمم بهدف تسويق منتجاتهم، وتدريبات مشواري للمهارات الحياتية، ورش حرفية لذوي الهمم".

من جانبه، أكد وزير الشباب أن فعاليات اليوم تأتى في اطار سياسة الدولة التي تولى اهتمام وعناية كبيرة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم لسوق العمل من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة مع أقرانهم للحصول على فرص عمل خلال المرحلة المقبلة.

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