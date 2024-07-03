إصابة سائق فى انقلاب شاحنة مواد بترولية بطريق الخارجة ـ أسيوط

أصيب شخص منذ قليل إثر انقلاب شاحنة مواد بترولية بطريق الخارجة _ أسيوط بنطاق الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسياراة الإسعاف والحماية المدنية ونقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.



وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصاب في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين انقلاب شاحنة بترول تابعة لمصر للبترول بمنطقة الكيلو 90 بطريق الخارجة – أسيوط، أسفر عن إصابة قائد الشاحنة وهو حنفي محمود حسن، 54 عامًا، من محافظة أسيوط، وتبين أن الشاحنة فارغة من المواد البترولية.



وكانت إحدى ناقلات المواد البترولية المحملة بشحنة “السولار” فى طريقها لمركز الخارجة التابع لمحافظة الوادي الجديد لحادث انقلاب على طريق الخارجة _ أسيوط بنطاق محافظة الوادى الجديد دون خسائر بشرية خطيرة وذلك مساء اليوم الاربعاء إثر انحرافها عن مسار الطريق السريع وسط تكاتف عدد كبير من السائقين والمترددين على الطريق بالتعاون مع الجهات المحلية ودعم الحماية المدنية والشرطة لمباشرة أعمال الإنقاذ حرصا على إنتظام السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.