الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى أول تصريحاته.. محافظ قنا الجديد للأهالى: "يلا نعمل إنجازات ونشتغل وننتج"

الحكومة الجديدة
الحكومة الجديدة

قال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا الجديد، في أول تصريحاته، إنه سعيد بثقة القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، واختياره محافظًا لقنا، مشيرًا إلى أنه سيعمل وفق البرنامج الوطني الطموح للحكومة.

وتابع في إطار تصريحاته، أنه على علم بكافة احتياجات المحافظة نظرًا لعمله في محافظات الصعيد وضمن برنامج تنمية صعيد مصر، مشيرًا إلى أهالي قنا: "يلا بينا نعمل إنجازات ونشتغل وننتج"، معربًا عن سعادته لعمله في محافظة قنا والتي تعد من أبرز محافظات الصعيد لما لها من مقومات وميزات متعددة.

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