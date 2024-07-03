قيادي بـ”المصريين“ يهنئ محافظ البحر الأحمر بتجديد الثقة

هنأ هاني عبد السميع، أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيه واستمراره في منصبه محافظًا للبحر الأحمر، مؤكدًا أن هذا التجديد يأتي تقديرًا لما حققه المحافظ من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وأشاد عبد السميع بالجهود الحثيثة التي بذلها عمرو حنفي خلال فترة ولايته السابقة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن تجديد الثقة بمثابة خطوة هامة تؤكد على النجاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والإداري في المحافظة.

كما أشاد أمين حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر بالرؤية الاستراتيجية التي ينتهجها عمرو حنفي في إدارة شؤون المحافظة التي تركز على تنويع مصادر الدخل والاستثمار في المشروعات الإنتاجية والخدمية، لافتًا إلى أن هذا النهج أسهم ولا زال في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار هاني عبد السميع إلى أهمية الدور السياسي والاجتماعي الذي يقوم به المحافظ في تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع المحلي والاستماع لهمومهم ومقترحاتهم، موضحًا أن هذا الأمر زاد من ثقة وتأييد أبناء المحافظة للواء عمرو حنفي من أجل تنفيذ خططه التنموية.

اختتم حديثه قائلاً:"تجديد الثقة في اللواء حنفي يعكس ثقة القيادة السياسية في كفاءته وقدرته على قيادة محافظة البحر الأحمر نحو مزيد من التطور والازدهار في المرحلة المقبلة، وجميع أبناء المحافظة تمد يد العون من أجل استمرار الإنجازات والخطط الطموحة في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة بما يخدم الوطن والمواطن.