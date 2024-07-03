الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رضا سليمان يطالب وزير الثقافة الجديد بوصول الخدمات الثقافية للمناطق المحرومة

الروائي رضا سليمان
الروائي رضا سليمان

وجه جموع الكتاب والمثقفين، رسائل إلى وزير الثقافة الجديد، دكتور أحمد فؤاد هنو، تخص قضايا الوسط الثقافي، والحركة الثقافية المصرية في مجلها، تحملها “الدستور” للوزير الجديد، والذي أدى اليمين الدستورية صباح اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي منصب وزارة الثقافة.

 

دعوة لتصوير العروض المسرحية وتسويقها لعرضها على القنوات الفضائية

وفي تصريحات خاصة لـ “الدستور”، قال الكاتب الروائي رضا سليمان: من القضايا والأمور التي تشغلني بشكل كبير دور وزارة الثقافة في نشر الوعي والتنوير من خلال قطاعات وهيئات وإصدارات وزارة الثقافة، وسريعًا أشير إلى دور هيئة قصور الثقافة والتي تضم عدد كبير من قصور الثقافة ومن المكتبات المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهذه لها دور عظيم لابد من تفعيله على أرض الواقع، الموجود حاليا أن قصور الثقافة والمكتبات تقدم الأنشطة الثقافية المختلفة على الورق فقط، أنشطة جمهورها الموظفين في هذه الأماكن، أنشطة تتم لدقائق من أجل التصوير والنشر على وسائل التواصل، لكن هل فعلا تصل هذه الأنشطة للجماهير وخصوصًا المواطنين المعنيين بالتثقيف والتنوير في القرى والنجوع؟! لا يحدث هذا، ولابد من آلية لنزول الموظفين والمثقفين المنتدبين في ورش أو ندوات، نزولهم جميعا إلى المناطق الشعبية والقرى والنجوع وعلى أطراف البلاد ونشر الوعي القومي وقيم الانتماء.

 

د. هنو

وتابع “سليمان”: المسرح يقدم الكثير من العروض ويتم إنفاق الملايين على هذه العروض من أجل العرض لأسبوعين أو شهر، وينتهى العرض، أنادي بتصوير العروض المسرحية وتسويقها لعرضها على القنوات الفضائية.

الإصدارات الثقافية لابد أن تستمر وفى طبعات ورقية أنيقة فهي باستمرار المحافظة على صدارتنا الثقافية ووجودها حتى لو لم تبع فهي مظهر من مظاهر التواجد الثقافي المصري وحفاظ على الهوية الثقافية.

المسابقات الأدبية، أنادي بمسابقة أدبية بجوائز كبيرة تكون على قدر ثقافة مصر، جائزة سنوية تلفت الأنظار العربية والعالمية. كما أطالب عودة مشروع مكتبة الأسرة وإصداراتها السنوية كما كانت من قبل.

الترجمة، أنادي بإدارة مختصة في ترجمة الأدب المصري إلى اللغات الأجنبية وعقد بروتوكولات مع دور نشر عالمية لتسويق الأدب المصري المترجم في بلادهم وإن تم تصديرها لهم بأسعار رمزية أو بدون مقابل، فالأهم هنا هو نشر أدبنا عالميا.

واختتم “سليمان”: يهمني بالطبع أن يكون هناك مسؤول إعلامي أو مستشار إعلامي يكون همزة وصل بين الوزارة وبين الجماهير عبر وسائل الإعلام المختلفة لينقل إلى الجماهير مختلف الأنشطة، والتي يتم معظمها في الظل ولا تعلم الجماهير عنها شيئًا.

الثقافة الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة الجديد الروائي رضا سليمان قصور الثقافة الوصول الي المناطق المحرومة ثقافيا المسابقات الأدبية

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