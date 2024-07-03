الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرنامج الرئاسى يهنئ خريجيه بتعيينهم فى الحكومة الجديدة: بداية جديدة لقيادة شابة

البرنامج الرئاسي
البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

قدم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التهنئة لخريجيه الذين تم تعيينهم اليوم محافظين ونوابًا للمحافظين في إطار حركة المحافظين في الحكومة المصرية الجديدة، مؤكدين أنها بداية جديدة لقيادة شابة ورحلة مُكملة.

وأكد البرنامج في بيان له، أن ذلك جاء من منطلق استكمال مسار بناء الإنسان المصري الذي يقوده الرئيس السيسي، إيمانًا بأنّ الشباب هم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد.

كما يتمنى مجتمع البرنامج الرئاسي للزملاء خريجي البرنامج كل التوفيق والنجاح في مناصبهم الجديدة، ونثق بقدرتهم على تحقيق إنجازات عظيمة تُساهم في بناء مصر قوية ومزدهرة.

واجتمع الرئيس السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

‎وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب في مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، موجهًا الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة في دعم مسيرة التنمية التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.

كما أكد الرئيس أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسي والحوكمة، فضلًا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك في إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأي العام.

وشهد الرئيس السيسي صباح اليوم مراسم أداء اليمين الدستورية لمجلس الوزراء ونوابهم، إضافة إلى المحافظين الجدد ونوابهم بقصر الاتحادية الرئاسي.

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