الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

العدالة للجميع للمدعي والمدعى عليه وللمتهم داخل محبسه أيضًا.. كلمات بسيطة أدلى بها المستشار عدنان فنجري، وزير العدل الجديد عقب أدائه اليمين الدستورية  في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشفت عما نحن بصدده من تطور جديد في المنظومة القضائية بما يكفل حقوق الجميع داخل جدران العدالة. وفق رؤية تهدف إلى تعزيز الثقة  في نظام العدالة وتحقيق العدالة للجميع.

كلمات المستشار فنجري الذي تدرج في المنظومة القضائية على مدار السنوات الماضية منذ تخرجه من كلية الحقوق مرورًا بدوره مساعدًا عامًا مديرًا للتفتيش القضائي جعلته يعلم التفاصيل الكافية عن حالة المنظومة القضائية وكيف يتحقق للمتقاضين الهدف الذي ينشدونه في المحاكم.

يعلم وزير العدل الجديد تمام العلم أن المواطن عندما جاء إلى ساحات المحاكم للتقدم بشكوى لم يجئ بخاطره، وإنما اضطرته الظروف للجوء لقضاة الله في الأرض للحصول على حقه وتطبيق القانون، فجعل هدفه المنشود التيسير عليهم من خلال تطوير المحاكم بما يحقق هدفهم دون تعب أو كلل، بل لكي يعلم المواطن أنه عندما يلجأ للقضاء سيجد محاكم متطورة يستطيع خلالها تقديم شكواه ومتابعتها في سهولة ويسر دون تأخير.

ويتحقق ذلك من خلال العمل على التوسع في تطوير المحاكم ودور العدالة على مستوى الجمهورية، والتوسع في إنشاء المكاتب الأمامية التي تقدم الخدمات للمتقاضين من خلال شباك واحد يستطيع خلاله إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بدعواه.
لم تكن كلمات وزير العدل المستشار فنجري وحدها تضمن الحق للمواطنين الراغبين في تقديم دعوى، بل كشفت عن رؤيته أيضًا للمتهم الذي تنصب كافة الإجراءات القانونية والجنائية على رأسه وفقًا لتصريح فنجري، فمهمتي أيضًا هي حفظ حقوقه وصيانتها وفقًا لما كفله له الدستور والقانون.

ونستنتج من خلال الكلمات البسيطة التى قالها وزير العدل عن دور وزارة الداخلية أيضًا في تطبيق القانون بمفهومه الصحيح، أنها تنبئ عن مستقبل يجعل تطبيق القانون وتفعيل الضمانات الكافية لحفظ الحقوق بداية من تحرير المحاضر في الأقسام وجمع محضر الاستدلال والتحريات مرورًا بإحالة المحاضر للنيابة العامة ثم تحقيقها تحقيقًا كاملًا داخل أروقة المحاكم.

هناك تنسيق كامل يتم بين وزارة العدل ووزارة الداخلية للتسهيل على المتهمين من خلال التوسع في إنشاء مراكز الإصلاح والـتأهيل  بما يحفظ لهم حقوقهم التي يكفلها الدستور والقانون، وكذلك التوسع في ربط المحاكم بمراكز الإصلاح والتأهيل،  لتعميم مشروع تجديد الحبس عن بُعد بما يوفر في الوقت والجهد من انتقال المتهمين من محبسهم إلى المحاكم والعودة مرة أخرى. 

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