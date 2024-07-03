استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن غارة جوية ليلًا أسفرت عن استشهاد أربعة رجال في مخيم للاجئين قرب طولكرم، حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنهم "قتلوا جراء قصف الاحتلال لمخيم نور شمس".

من جهتها، نقلت وكالة فرانس برس عن بيان عسكري إسرائيلي أن قوات الاحتلال نفذت ضربة دقيقة على خلية وصفتها بالإرهابية، ما أدى إلى مقتل أربعة مسلحين تم تحديدهم أسمائهم: “محمد شحادة، محمد كنوع، يزيد شفعا، ونمر إبراهيم”.

وأشار البيان إلى أنهم كانوا يحاولون زرع عبوات ناسفة استهدفت جنود الاحتلال في المنطقة.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها يوم الأربعاء أن شابًا آخر قتل بنيران إسرائيلية في عملية منفصلة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، وأسمته بنضال زياد العامر (23 عامًا).

وأكد مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة فرانس برس أن العامر قتل أثناء محاولة الجيش الإسرائيلي اعتقاله بتهمة ممارسة نشاط مسلح.

التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

وأعلنت جماعة مناهضة للاستيطان يوم الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة قد تزيد من التوترات المتصاعدة في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وقد أكدت منظمة السلام الآن، أن السلطات الإسرائيلية وافقت مؤخرا على مصادرة مساحة تبلغ 12.7 كيلومتر مربع في وادي الأردن، ما يعادل حوالي خمسة أميال مربعة.