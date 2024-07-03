الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاع المدنى فى غزة: شهيدان و7 مصابين جراء استهداف مبانٍ سكنية فى حى الدرج شمالى القطاع

غزة
غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة، عن سقوط شهيدين و7 مصابين جراء استهداف مبان سكنية في حي الدرج شمالي القطاع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال الصهيوني 

كان قد أعلن الدفاع المدني بغزة، من قبل عن ارتقاء شهيدين و5 مصابين جراء استهداف الاحتلال منزلًا بمنطقة اليرموك في مدينة غزة، حسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ267 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

عاجل الدفاع المدني في غزة جرائم الاحتلال الصهيونى قناة القاهرة الإخبارية الحرب على غزة

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