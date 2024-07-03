برلمانية تكشف أهم الملفات المطروحة على مائدة وزير الخارجية الجديد

قالت د.حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والتي أدت اليمين أمام رئيس الجمهورية اليوم تعد خطوة مهمة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم القادمة.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن الوزراء الجُدد يتمتعون بقدر عال من الكفاءة والخبرة في قطاعاتهم، وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري، الذي ينتظر تغييرا حقيقيا في سياسات الحكومة الجديدة وتلبيه احتياجات المواطنين، بما يتوافق مع أهداف الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع تحديات المرحلة.

توجيهات القيادة السياسية

وتابعت النائبة:"على الحكومة الجديدة أن تضع توجيهات القيادة السياسية والأهداف والقضايا التي حددها الرئيس السيسي في تكليفه للحكومة كأولوية خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

قضايا مهمة على طاولة الحكومة الجديدة

استكملت: إضافة إلى الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وأعلن مجلس الوزراء، الأربعاء، التشكيل الوزاري الجديد الذي شهد تغيير وزراء الدفاع والخارجية والمالية والبترول والكهرباء والتموين.

وجاءت أسماء الوزراء كالتالي:

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للنقل والصناعة

خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للصحة والسكان

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة

عدنان فنجري وزيرا للعدل

سامح الحفني وزيرا للطيران

شريف الشربيني وزيرا للإسكان

أحمد كجوك وزيرا للمالية

شريف فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف

مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي

محمد جبران وزيرا للعمل

أحمد هنو وزيرا للثقافة

منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية

شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار

محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

رانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة

علاء الدين زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي

هاني سويلم وزيرا الموارد المائية والري