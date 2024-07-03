بعد حلف اليمين.. وزير الإسكان: استكمال تنمية مدن الجيل الرابع والمبادرات الرئاسية أولوية

أكد المهندس شريف شربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى أول تصريحات له بعد أداء اليمين الدستورية، أن أهم الملفات المرحلة المقبلة تشمل مواصلة تنمية مدن الجيل الرابع، واستكمال مشروعاتها، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها، ومواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية تلائم مختلف شرائح المجتمع.

مبادرة حياة كريمة

وأضاف وزير الإسكان أن من الملفات المهمة أيضًا، مواصلة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، واستكمال مراحلها التالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون المناطق الريفية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك المناطق، ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة سكان تلك المناطق.

مشروعات الإسكان

وقال المهندس شريف الشربيني، إنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة، على إدارة الأصول واستثمار وتعظيم الاستفادة من المشروعات التى تم تنفيذها، خاصة المشروعات الاستثمارية، وإشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كبير.

وأشار إلى أنه سيعمل على استكمال المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة التى بدأها الدكتور عاصم الجزار، خلال توليه مسئولية وزارة الإسكان، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، ولرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على ثقتهما، ومشددًا على أنه سيبذل أقصى الجهد لخدمة الوطن والمواطنين.