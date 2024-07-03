وزير الكهرباء لـ"الدستور": حريصون على سرعة استقرار التيار وتحسين جودة التغذية

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الكهرباء قطاع حيوي وهام واستراتيجي يتعلق بحياة المواطن، كما أنه معني بالاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأضاف “عصمت” في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن لدينا قدرات توليد ضخمة تغطي كافة احتياجاتنا اليومية، ويتم العمل علي تعظيم هذه القدرات بما يعود علي استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم استكمال خطوات البناء التي بدأها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق.