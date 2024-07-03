للأهل والأصدقاء.. أجمل عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية 1446 بالفصحى والعامية

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع رؤية هلال شهر المحرم 1446 لتحديد موعد رأس السنة الهجرية 2024 وبداية العام الهجري الجديد 1446 في مصر، بعد غروب شمس يوم الجمعة الموافق 5 يوليو، الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجريًا، في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات البحث عن عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية 1446.

عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية 1446

ويستعرض "الدستور" باقة مميزة من أجمل عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 لتهنئة الأهل والأصدقاء وزملاء العمل والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي:-

أتمنى لك في العام الجديد قلبًا سعيدًا ونفسًا راضية وسرورا يدوم وعافية لا يخالطها مرض.

بمناسبة قدوم سنة جديدة نتمنى لكم عام مليئًا بالفرح والسعادة والخير وكل عام وأنتم بخير.

سنة سعيدة عليكم وعلى أحبابكم، مليئة بالفرح والسعادة والنجاح.

بمناسبة قدوم رأس السنة الهجرية الجديدة 1446 نتمنى لكم بداية جديدة في حياتكم مليئة بالأمل والتفاؤل وكل عام وأنتم بخير.

كل عام وأنت في خير ومن خير إلى خير ومن رزق إلى رزق ومن صحة إلى وافر العافية.

يا رب اجعله عام مليء بالأوقات السعيدة والأيام التي تخلو من الهم والحزن، عامكم سعيد أصدقائي وأهلي.

كل عام وأنتم وأحبابكم وقلوبكم وأجسادكم وأرواحكم بخير وإلى أفضل حال.

كل عام وأنت الروح، كل عام وأنت البلسم لجروحي، كل عام وأنت أفضل العاشقين.

بأريج الريحان والعطر أرسل لأغلى انسان بالكون التبريكات والتهاني برأس السنة الهجرية 1446.

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1446

كما ننشر باقة أخرى مميزة من أجمل رسائل تهنة العام الهجري الجديد 1446 المكتوبة بالعربية الفصحى والعامة لتقديم التهنئة للأهل والأحباب.

أعاد الله العام الهجري الجديد 1446 علينا بالخير والبركة.

كل عام وأنت بخير، كل عام هجري والبسمة لا تفارق وجهك.

يمر عام ويأتي عام وأنت الأغلى في القلب.. كل عام هجري وأنت بخير.

لقد بدأ عام هجري جديد أتمنى أن يكون سعيد عليكم وكل عام وأنتم بخير.

عام هجري يمضي، ويأتي عام هجري جديد، كل عام وأنت بخير، أسأل الله أن يجعله عام سعيد لك ولعائلتك وأحبائك.

عام هجري سعيد على كافة المسلمين بإذن الله ندعوا الله بأن يغفر لكم كافة ذنوبكم ويدخلكم هذا العام بالسعادة ويرزقكم أكثر مما تتمنوا.

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر.

أتمنى أن يحفظ الله أحبتي بالعام الهجري الجديد وأن يزيد في أعمارهم جميعا.

كل عام وصحيفتك أحسن عملا ولسانك رطب أكثر بالدعاء وقلبك أكثر صفاء.

أرجو أن يسعدك الله وأن يرشدك الخير وأن يوعدك بالجنة، كل عام وأنت أفضل.

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حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد 1446

وعن حكم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 أكدت دار الإفتاء أن التهنئة جائزة شرعًا ولا بدعة فيها.

وأكدت الإفتاء أنه يجوز التطوع بـ صيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.